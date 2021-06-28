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Взрыв и пожар в центре Лондона не связаны с терроризмом — местная полиция

Причины взрыва на ж/д станции Elephant & Castle в Лондоне по-прежнему неизвестны

Взрыв и последовавший за ним сильный пожар на одной из центральных железнодорожных станций Лондона Elephant & Castle не связаны с терроризмом. Об этом 28 июня заявили в полиции британской столицы.

«Этот инцидент, как полагают, не связан с терроризмом», — говорится в официальном заявлении правоохранителей в Twitter.

Предварительные причины произошедшего по-прежнему не называются.

Напомним, что взрыв около станции Elephant & Castle произошёл около 14:00 (16:00 мск). По данным местных пожарных, огнём охвачены три коммерческих объекта и несколько автомобилей. Улицы в районе ЧП оцеплены, гражданам рекомендуется не приближаться к месту происшествия.

Позднее появилась информация, что бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине. На месте происшествия работают 15 пожарных машин и около 100 спасателей.

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Комментарии (1)

Peshechodig
Всмысле хлопок? В то странно, в России всё только хлопает, а за её пределами только взрывы.
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