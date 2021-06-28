Взрыв и пожар в центре Лондона не связаны с терроризмом — местная полиция

Взрыв и последовавший за ним сильный пожар на одной из центральных железнодорожных станций Лондона Elephant & Castle не связаны с терроризмом. Об этом 28 июня заявили в полиции британской столицы.



«Этот инцидент, как полагают, не связан с терроризмом», — говорится в официальном заявлении правоохранителей в Twitter.

