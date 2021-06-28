Взрыв и пожар в центре Лондона не связаны с терроризмом — местная полиция

Взрыв и последовавший за ним сильный пожар на одной из центральных железнодорожных станций Лондона Elephant & Castle не связаны с терроризмом. Об этом 28 июня заявили в полиции британской столицы.
«Этот инцидент, как полагают, не связан с терроризмом», — говорится в официальном заявлении правоохранителей в Twitter.
Officers are supporting @LondonFire in Elephant and Castle.— Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) June 28, 2021
There are significant road closures in place and the public are advised to avoid the area.
The incident is not believed to be terror related.
Предварительные причины произошедшего по-прежнему не называются.
Напомним, что взрыв около станции Elephant & Castle произошёл около 14:00 (16:00 мск). По данным местных пожарных, огнём охвачены три коммерческих объекта и несколько автомобилей. Улицы в районе ЧП оцеплены, гражданам рекомендуется не приближаться к месту происшествия.
Позднее появилась информация, что бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине. На месте происшествия работают 15 пожарных машин и около 100 спасателей.