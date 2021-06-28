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На Санкт-Петербургском южном полукольце под Гатчиной на две ночи введут реверсивное движение на переезде

В Ленобласти введут реверсивный режим на федеральной трассе из-за ремонта переезда

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Ремонт железнодорожного переезда ограничит движение по федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти в последние дни июня.

Как сообщает 28 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ночью 29 и 30 июня на 93-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора) будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием, а скорость движения ограничат до 40 км/ч. На расположенном там переезде через железнодорожные пути будут проводиться аварийные ремонтные работы.

По информации филиала ОАО РЖД, ремонт будет выполняться в ночь 29 и 30 июня с 1:00 до 5:00. На переезде направления Павловск — Новгород планируется заменить рельсы в зоне переездного настила. Ведет работы Южная дистанция инфраструктуры.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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