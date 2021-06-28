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55 «полицейских» улягутся на петербургские дороги до конца лета. Посмотрите, где придется оттормаживаться

По 55 адресам в Петербурге установят искусственные неровности к осени

ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» проведет работы по обустройству искусственных неровностей на 55 нерегулируемых пешеходных переходах. В список попали и зебры у школ.

Как сообщает комтранс 28 июня, предусмотрено два этапа. До 16 июля — 38 адресов, до 20 августа — еще 17.

Перечень формируется на основании статистических данных УГИБДД о наиболее аварийных участках улично-дорожный сети, обращений граждан, государственных учреждений и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, на основании решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Полный адресный перечень ниже.

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В 2020 году в программе было 117 адресов (49 — вблизи школ).

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Комментарии (5)

dimon2115
Хоть бы словарь открыли. Что означает слово "оттормаживаться"?
Riptide
Ничё, оттормозимся, это, как говорится, где надо ...
Peshekhod
ЦИТАТА оттормаживаться КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Редакция! Это что за гопницкое словцо?
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