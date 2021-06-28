ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» проведет работы по обустройству искусственных неровностей на 55 нерегулируемых пешеходных переходах. В список попали и зебры у школ.



Как сообщает комтранс 28 июня, предусмотрено два этапа. До 16 июля — 38 адресов, до 20 августа — еще 17.

Перечень формируется на основании статистических данных УГИБДД о наиболее аварийных участках улично-дорожный сети, обращений граждан, государственных учреждений и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, на основании решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Полный адресный перечень ниже.