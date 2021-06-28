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Роспотребнадзор закрыл ТЦ, две кальянные и караоке-бар в Петербурге за нарушение коронавирусных ограничений

Правительство Петербурге и Роспотребнадзор за минувшую неделю выявили нарушение коронавирусных правил у 80 предприятий. Об этом 28 июня сообщили в комитете по контролю за имуществом.

С 21 по 25 июня сотрудники ведомства, Роспотребнадзора и правоохранительных органов проверили примерно 479 организаций на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

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По итогам рейда по решению Роспотребнадзора приостановлена деятельность ТЦ «Электра», двух кальянных и одного бара-караоке, входы в помещения опечатаны.

Владельцы 80 заведений, где были найдены нарушения, будут привлечены к административной ответственности. За курение кальянов и нежелание надеть маску даже после предупреждения сотрудников ККИ, протоколы об административной ответственности составлены в отношении 19 граждан.

При этом большинство предприятий необходимые антиковидные меры соблюдают: персонал использует СИЗ; как минимум в прикассовой зоне нанесена разметка для дистанцирования посетителей; зафиксировано наличие действующего QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасности деятельности организации, санитайзеров, журналов термометрии и дезинфекции помещения, отметили в ККИ.

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Комментарии (3)

мухомор
Кальянные можно все закрыть вообще без потери для общества.
change_it
Пусть для начала закроют "Галерею" в центре - там же даже охрана без масок либо с масками на подбородках
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