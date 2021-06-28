Правительство Петербурге и Роспотребнадзор за минувшую неделю выявили нарушение коронавирусных правил у 80 предприятий. Об этом 28 июня сообщили в комитете по контролю за имуществом.
С 21 по 25 июня сотрудники ведомства, Роспотребнадзора и правоохранительных органов проверили примерно 479 организаций на предмет соблюдения противоэпидемических мер.
По итогам рейда по решению Роспотребнадзора приостановлена деятельность ТЦ «Электра», двух кальянных и одного бара-караоке, входы в помещения опечатаны.
Владельцы 80 заведений, где были найдены нарушения, будут привлечены к административной ответственности. За курение кальянов и нежелание надеть маску даже после предупреждения сотрудников ККИ, протоколы об административной ответственности составлены в отношении 19 граждан.
При этом большинство предприятий необходимые антиковидные меры соблюдают: персонал использует СИЗ; как минимум в прикассовой зоне нанесена разметка для дистанцирования посетителей; зафиксировано наличие действующего QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасности деятельности организации, санитайзеров, журналов термометрии и дезинфекции помещения, отметили в ККИ.