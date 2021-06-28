Правительство Петербурге и Роспотребнадзор за минувшую неделю выявили нарушение коронавирусных правил у 80 предприятий. Об этом 28 июня сообщили в комитете по контролю за имуществом.



С 21 по 25 июня сотрудники ведомства, Роспотребнадзора и правоохранительных органов проверили примерно 479 организаций на предмет соблюдения противоэпидемических мер.