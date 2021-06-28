Заболеют 420 тысяч человек: математики из СПбГУ сказали, когда ждать пик третьей волны

По прогнозам математиков СПбГУ, о котором в вузе рассказали 28 июня, пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня — суточный прирост заболевших может составить более 21 тысячи человек в сутки, а количество одновременно болеющих — около 420 тысяч человек. Судя по данным оперштаба, страна уже находится на пике.

Пик третьей волны придется уже на июнь. Он стал возможен из-за низких темпов вакцинации, заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров.

«Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация— это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется. Сейчас наши темпы вакцинации значительно ниже, чем, например, в Великобритании и Венгрии, преодолевших порог в 12% вакцинированного населения еще в середине апреля»,— заявил Виктор Захаров.

Тем временем в Петербурге коронавирус явно не чувствует себя на пике и набирает обороты. Новый рекорд — 1335 заболевших за сутки.