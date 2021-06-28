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Заболеют 420 тысяч человек: математики из СПбГУ сказали, когда ждать пик третьей волны

Когда будет пик третьей волны, узнали математики из Петербурга

Пик третьей волны придется уже на июнь. Он стал возможен из-за низких темпов вакцинации, заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров.

По прогнозам математиков СПбГУ, о котором в вузе рассказали 28 июня, пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня — суточный прирост заболевших может составить более 21 тысячи человек в сутки, а количество одновременно болеющих — около 420 тысяч человек. Судя по данным оперштаба, страна уже находится на пике.

«Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация— это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется. Сейчас наши темпы вакцинации значительно ниже, чем, например, в Великобритании и Венгрии, преодолевших порог в 12% вакцинированного населения еще в середине апреля»,— заявил Виктор Захаров.

Тем временем в Петербурге коронавирус явно не чувствует себя на пике и набирает обороты. Новый рекорд — 1335 заболевших за сутки.

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Комментарии (21)

AP-SPb
Ну вот и славненько - июнь закончится через 2 дня, "пик" пройден, всем можно расслабиться :))) а если серьезно... печально, что у нас только такие "математики" остались в СПбГУ, которые способны лишь из лужи в лужу пересаживаться :( видимо подросла уже стобальная талантливая смена из знойных республик.
Otkating
Второй: - Ну как?
Она: - Никак.
Оба: - Тогда вам действительно надо к гинекологу.
Она: - А вы кто!!??
Они: - А мы тут красим, белим...
Piter Russo
Строить математическую модель на основании сомнительных данных оперштаба - это конечно они сглупили, качество прогностической модели такое же будет как и данных.
По моей оценке пик будет в районе 20-х числен июля, потом плато с две недели, дальше медленное снижение.
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