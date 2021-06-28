Архитектор объяснил трещины на колоннах собора на Долгоозерной улице

Фотографии трещин на колоннах здания ранее в этот день разместил паблик «ВКонтакте» «Соседи СПЧ Приморский район».



«Это пока не совсем готовый собор, а стройка, и еще года два, наверное, его надо будет доделывать... С колоннами ситуация такая. Когда их только начинали делать, у первых восьми колонн обнаружили нарушение технологии, из-за которого треснул верхний облицовочный слой. Это не сама колонна треснула, только «корочка», — пояснил Атаянц.

Конструкция колонн представляет собой поставленные одно на другое кольца из тонкого бетона, которые заполнены легким бетоном с арматурой. «Треснули внешние кольца. На остальных колоннах этого нет. Эти места будут заменять», — добавил архитектор.



Он рассказал, что дефекты планируется устранить в текущем теплом сезоне, после чего колоннам будут приданы цвет и фактура. Четыре «выкраса», которые запечатлены на фотографии, — это подбор автором окончательного отделочного решения.

«Все недостатки, которые возникли с трещинами, связаны с тем, что при консервации на зиму не везде успели сделать кровлю, и там, где протекла вода, появились трещины... Это совершенно не пожарная ситуация. Главное, она никак не влияет на безопасность, на голову ничего не упадет, будет все приведено в порядок», — заверил собеседник.

По словам автора, в настоящее время внешний облик еще далек от того, как будет выглядеть собор по завершении строительства. В частности, не до конца выполнена облицовка барабанов, нет декоративных витражей на всех окнах — их должны доделать к осени. Планируется сделать облицовку из гранита всего первого этажа, затереть швы на стенах, установить позолоченные скульптуры архангелов вокруг большого барабана.

Архитектор добавил, что, по его прогнозам, внешний облик собора обретет свой окончательный вид за год. Большая часть будет сделана до наступления холодного сезона. В случае если обнаружатся недостатки, их устранят будущей весной. Еще не менее года займут работы по внутренней отделке.

