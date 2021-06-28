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Клиент фитнес-клуба размахивал «красными корочками», запер персонал в подсобке и обратился в суд. Последний признал его правым лишь частично

Суд в Петербурге взыскал в пользу скандального клиента фитнес-клуба 7 тысяч рублей

Московский районный суд рассмотрел иск клиента сети SPORT LIFE, который подписал договор, но оказался не доволен его исполнением.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 июня, петербуржец Алексей в сентябре 2020 года заключил с ООО «Звезда» договор на право пользования его инфраструктурой. По мнению истца, он оговаривал при его подписании, что сможет пользоваться всеми клубами сети без ограничения, фактически же в течение недели его ждали только в зале на улице Ленсовета, а в остальных клубах сети в выходные. А потом и вовсе расторгли договор в одностороннем порядке. Поэтому он требовал обязать ответчика выдать ему пропуск на весь срок действия договора; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб. и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

В судебном заседании мужчина уверял, что об ограничениях в договоре он был не в курсе, сотрудники не только не хотели исправить неточность в договоре, но и принимать у него претензию.

Представитель ответчика ООО «Звезда» в суде рассказывал, что все условия договора были озвучены Алексею во время его заключения. Истец необоснованно требовал изменить в договоре вид членства с «Ленсовета Полный» на «Сетевой Полный» без доплаты. А получив отказ, повел себя хамски по отношению к сотрудникам: демонстрировал «красные корочки», требовал показать ему документы, на основании которых данный менеджер находится в клубе и разговаривает с ним, обозвал сотрудника клуба «человеком-бейджиком» и требовал, чтобы он «пошел вон отсюда без документов». В конце разговора клиент разошелся, заявил, что он является здесь руководителем, затем закрыл дверь в отдел продаж, самовольно забрал ключ, удерживал менеджеров клуба в закрытом помещении.

Суд, изучив материалы дела, выслушав свидетелей, признал незаконным расторжение договора в одностороннем порядке и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 7 000 руб., штраф в размере 3 500 руб.

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Комментарии (5)

ElenaLeo
СпортЛайф - откровенно хамский клуб. Интересно, что стоит за таким поведением, хорошая крыша?
Northern Hillbilly
Корочка же красная
blackcatwhitecat
Надо было сразу полицию вызывать...
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