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Стартовал единственный в России литературный конкурс среди слепоглухих

Фонд «Со-единение» объявил о старте III сезона литературного конкурса «Со-творчество». В его рамках слепоглухие поэты, прозаики и эссеисты (а также зрячеслышащие авторы, пишущие о слепоглухих) поборются за призовые места. Лучшие работы войдут в конкурсный сборник.

Конкурс объединяет десятки людей с одновременными нарушениями слуха и зрения, которые могут реализовать себя через литературное творчество. За два предыдущих сезона в оргкомитет поступило более 120 работ, самые яркие из которых вошли в сборники «Зоркое сердце» и «Обретённый свет».

«Конкурс «Со-творчество» важен и нужен слепоглухим людям. Творчество — одно из немногих доступных им занятий. Зачастую слепоглухим трудно просто выйти из дома, особенно без сопровождающего. А при наличии дисплея Брайля слепоглухой может пользоваться Интернетом, общаться в соцсетях, заниматься литературным творчеством, и конкурс даёт возможность реализоваться в нём», — говорит Владимир Коркунов, координатор конкурса, Фонд «Со-единение».

В этом году конкурс пройдёт в четырёх номинациях: поэзия; проза; эссе/публицистика; тексты о слепоглухих/слепоглухоте.

Заявки принимаются по 27 августа 2021 года. В ноябре будут объявлены победители. В феврале 2022 года запланирован выход сборника лучших произведений и книги обладателя гран-при и сборника работ победителей по Брайлю.

Все подробности о конкурсе и как в нём принять участие можно узнать на сайте мероприятия.

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Комментарии (3)

blackcatwhitecat
Был даже интернат специальный, где обучали таких детей, по особым методикам.Если интересуетесь темой, почитайте Александра Суворова.
blackcatwhitecat
Тактильно
tsodd
Извините, как слепоглухой шрифт Брайля изучил?
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