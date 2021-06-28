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Жителям «высоких» этажей теперь тоже нужна антимоскитная сетка. В Петербурге из-за аномальной жары стало больше комаров

Численность комаров в Петербурге выросла, кровососущие залетают очень высоко

Популяция комаров в Петербурге увеличилась в 2021 году по сравнению с двумя предыдущими годами, особенно это ощущается на окраинах города. Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в городе Александр Шапарь.

«В этом году немножко выше численность, чем в предыдущий год и в позапрошлый год, наблюдается в периферических районах (Петербурга). Мы знаем, что, в принципе, комары могут разлетаться до 3 км от места водоема, при сильном ветре — до 5 км», — приводит его слова 28 июня «Интерфакс».

Как пояснила доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина, из-за жары эти кровососущие насекомые легко размножаются даже во временных городских водоёмах. Более того, они теперь добираются и до тех, кто живёт выше 10-го этажа.

«Комары обычно выше 10-го этажа не поднимаются, но в теплую и жаркую погоду благодаря потокам, которые создаются горячим воздухом, могут залетать и выше гораздо — до 19-го этажа», — отметил Шапарь.

В Петербурге специалисты обрабатывают водоёмы специальными веществами, чтобы там не размножались комары. Особенно внимательно следят за представителями рода Anopheles, которые могут быть потенциальными переносчиками малярии.

Специалисты советуют жителям Петербурга и Ленинградской области пользоваться репеллентами при выезде на природу, установить сетки на окна, следить за санитарным состоянием подвалов, не допуская их затопления, садоводам — не держать подолгу бочки с водой на участке, так как там развиваются личинки комаров, а также выкашивать траву, так как во влажной высокой траве комары прячутся в течение дня.

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Комментарии (9)

Seawolf
Не знаю как ведут себя городские комары, но могу сказать на примере дачи в Выборгском районе, что в самую жару комаров стало значительно меньше, чем в начале июня: тогда просто жрали поедом, а сейчас вполне сносно.
Skazochny
с подвалов и зимой в доме комары
120км/ч
А ещё комары отлично размножаются на помойках (лужи, остатки жидкости в бутылках), которые никто от комаров не обрабатывает. Сколько помоек в новых районах?
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