Жителям «высоких» этажей теперь тоже нужна антимоскитная сетка. В Петербурге из-за аномальной жары стало больше комаров

Популяция комаров в Петербурге увеличилась в 2021 году по сравнению с двумя предыдущими годами, особенно это ощущается на окраинах города. Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в городе Александр Шапарь.
«В этом году немножко выше численность, чем в предыдущий год и в позапрошлый год, наблюдается в периферических районах (Петербурга). Мы знаем, что, в принципе, комары могут разлетаться до 3 км от места водоема, при сильном ветре — до 5 км», — приводит его слова 28 июня «Интерфакс».
Как пояснила доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина, из-за жары эти кровососущие насекомые легко размножаются даже во временных городских водоёмах. Более того, они теперь добираются и до тех, кто живёт выше 10-го этажа.
«Комары обычно выше 10-го этажа не поднимаются, но в теплую и жаркую погоду благодаря потокам, которые создаются горячим воздухом, могут залетать и выше гораздо — до 19-го этажа», — отметил Шапарь.
В Петербурге специалисты обрабатывают водоёмы специальными веществами, чтобы там не размножались комары. Особенно внимательно следят за представителями рода Anopheles, которые могут быть потенциальными переносчиками малярии.