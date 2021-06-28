Жителям «высоких» этажей теперь тоже нужна антимоскитная сетка. В Петербурге из-за аномальной жары стало больше комаров

Популяция комаров в Петербурге увеличилась в 2021 году по сравнению с двумя предыдущими годами, особенно это ощущается на окраинах города. Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в городе Александр Шапарь.



«В этом году немножко выше численность, чем в предыдущий год и в позапрошлый год, наблюдается в периферических районах (Петербурга). Мы знаем, что, в принципе, комары могут разлетаться до 3 км от места водоема, при сильном ветре — до 5 км», — приводит его слова 28 июня «Интерфакс».

