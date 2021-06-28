ЦБ РФ в июле может поднять ключевую ставку на 0,25–1,0 процентных пункта

Как рассказала в понедельник, 28 июня, в интервью телеканалу Bloomberg глава Центробанка Эльвира Набиуллина, на июльском заседании регулятора будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. Судя по ее словам, то, что ставка будет расти, вопрос уже решенный, неясно лишь, насколько сильно.

«Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения», — сообщила Эльвира Набиуллина.

