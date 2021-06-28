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ЦБ РФ в июле может поднять ключевую ставку на 0,25–1,0 процентных пункта

Диапазон повышения ключевой ставки, который будет рассмотрен на заседании ЦБ РФ в июле, составляет 0,25–1,0 процентных пункта.

Как рассказала в понедельник, 28 июня, в интервью телеканалу Bloomberg глава Центробанка Эльвира Набиуллина, на июльском заседании регулятора будет обсуждаться вопрос повышения ключевой ставки. Судя по ее словам, то, что ставка будет расти, вопрос уже решенный, неясно лишь, насколько сильно.

«Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения», — сообщила Эльвира Набиуллина.

Сейчас ключевая ставка составляет 5,5%. После нескольких лет неизменного падения с этого года ставка начала расти, в последний раз она повышалась 11 июня — на 0,5 п.п.

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Комментарии (1)

Эд Хэммет
Когда есть такой ЦБ РФ, то и врагов не надо. Уже 3-й раз поднимут ставки. Вырастет стоимость кредитов, ипотеки. Хотят наверно, чтобы давно стоящая экономика начала совсем валиться. Боряться с инфляцией, которая имеет сейчас вовсе не монетарные причины. Выплата зарплат не работающим, а, стало быть, и не производящим, во время карантина, это первая причина. А вторая - низкий уровень предложения товаров на разных рынках (спасибо антисанкциям).
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