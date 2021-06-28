«В сутки уходит 20 тонн кислорода». Глава Бурятии рассказал про тяжелейшую ситуацию с коронавирусом и обратился к жителям

«Больше 3 тысяч коек занято. У нас уже пять дней подряд в день от ковида умирает 20!!! и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн (ТОНН!) кислорода. Это показывает, насколько тяжело дышать больным. Баллоны с кислородом в больничных системах не успевают переставлять. Уже спортсмены пришли на помощь: помогают переставлять баллоны, поскольку они тяжелые, переносить их медперсонал уже не может. Безусловно долго так продолжаться не может, наши медики пусть и с железной волей, но, к сожалению, сами не железные, просто поломаются и физически и морально. И тогда вообще нас некому будет лечить», — написал Цыденов 28 июня.

Катастрофическая ситуация с коронавирусом сложилась в Бурятии, где власти накануне объявили жесткий двухнедельный локдаун и самоизоляцию. Глава республики Алексей Цыденов в своем Facebook написал пост, который можно охарактеризовать как крик души.

Говоря о вакцинации, Цыденов отметил, что в республике проживает миллион человек, а вакцинировано обоими компонентами только 131 тысяча человек.



«И даже если сейчас всем разом поставить вакцину, то с учетом применения и первого и второго компонента иммунитет сформируется не раньше чем через месяц. Но мы и не вакцинируем всех сразу. В лучшем случае 60% к сентябрю», — пишет губернатор.



Свой пост он заканчивает призывами оставаться дома, несмотря на жару, скуку, потерю в доходах и рабочие вопросы.



«Да, неудобно! Да, жара! Да, скучно! Да, родня зовет приехать! Да, страдает бизнес! Да, потеря в доходах! Да, никто не отменял кредитов и прочих счетов! Да, дети дома выносят мозг! Но в итоге — раздраженные и недовольные, но живые! С долгами, но живые», — говорится в посте губернатора.



В Бурятии на время локдауна установят блокпосты, где будут проверять обоснованность выезда из городов. Попасть на дачу можно будет только при наличии документов. Торговые сети приостанавливают работу, работают только аптеки, продуктовые магазины и магазины товаров первой необходимости.

