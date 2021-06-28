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В Италии больше не надо носить маски на улице

Обязательное ношение маски на открытом воздухе отменили на всей территории Италии с 28 июня. По распоряжению Минздрава страна перешла в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков. Об этом сообщает 28 июня ТАСС.

Только в некоторых районах южной Кампании местные власти сохраняют масочный режим на улицах — там зафиксированы очаги заболеваемости.

По-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию надо в магазинах, в транспорте, в закрытых помещениях и на открытом воздухе при условии большого скопления людей. Сохраняется ограничение по числу участников мероприятий под открытым небом. Например, в «Футбольной деревне» в Риме перед большими экранами могут собираться не более 2 тысяч болельщиков, они должны быть в масках.

В начале июля в Италии собираются открыть дискотеки.

Всего за время пандемии число заболевших COVID-19 в стране достигло 4 258 069, умерли 127,5 тысячи человек.

Число граждан, прошедших полный курс вакцинации в Италии, превысило 30% населения старше 12 лет. Всего сделано почти 50 млн инъекций. Власти озабочены тем, что остаются люди в возрасте старше 60, не прошедшие вакцинацию. Всем людям старшего поколения рекомендовано не отправляться на летний отдых, не завершив процедуру иммунизации. Началось временное отстранение от работы не привившихся медиков и медперсонала. Данная категория — единственная, на которую распространяется обязательная вакцинация.

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Комментарии (4)

Woodruff Shnibbll
Когда только только там все начиналось, я как раз был в Венеции...И вот прямо про Венецию, по всем мировым СМИ и местным орали что горы трупов - складывать некуда. Как мы потом выяснили, это были два деда 89 и 92 лет. От чего они умерли? Ну конечно от короны! Даже этого факта достаточно, что бы мне больше уже никогда и ничем не убедить что все это одно, сплошное на......лово.
kuk-vasyusha
А как же грузовики трупов? вот беда
SU LUX INN
"революция закончена, а Теперь дискотека"
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