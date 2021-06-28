В Италии больше не надо носить маски на улице

Обязательное ношение маски на открытом воздухе отменили на всей территории Италии с 28 июня. По распоряжению Минздрава страна перешла в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков. Об этом сообщает 28 июня ТАСС.



Только в некоторых районах южной Кампании местные власти сохраняют масочный режим на улицах — там зафиксированы очаги заболеваемости.



По-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию надо в магазинах, в транспорте, в закрытых помещениях и на открытом воздухе при условии большого скопления людей. Сохраняется ограничение по числу участников мероприятий под открытым небом. Например, в «Футбольной деревне» в Риме перед большими экранами могут собираться не более 2 тысяч болельщиков, они должны быть в масках.

