Партия «Новые люди» в Петербурге провела предвыборный опен-эйр

«Мы делаем то, что до нас никто не делал, — хотим снова сделать политику модной», — рассказал зампред партии «Новые люди» Александр Даванков . По его словам, на мероприятии у активистов была возможность познакомиться с будущими кандидатами, задать им вопросы, услышать об их программах и, что самое важное, внести собственные предложения.

Мероприятие было посвящено подготовке «Новых людей» к избирательной кампании. Участники опен-эйра проводили креативные сессии и игровые тренинги, продумывали стратегии будущих кандидатов, слушали мастер-классы по поводу развития собственного блога и создания медийного образа политика.

«Ребята должны сами решать, что они хотят поменять в своем регионе, и сами выбирают, в чем может быть их вклад в развитие будущего страны», — объяснил идею мероприятия Даванков.



Лучшие предложения активистов будут включены в программу, с которой партия «Новые люди» пойдет на выборы в ЗакС Петербурга и Госдуму. Собравшиеся в том числе работали в группах: участников «распределили» по избирательным округам. По задумке организаторов, это должно сформировать сплоченные команды, которые смогут заниматься агитацией, сбором подписей и наблюдением на выборах в разных районах Петербурга.



Представители «Новых людей» объясняют, что проведение опен-эйров, мастер-классов и тренингов для сторонников позволяет партии в большинстве случаев отказаться от работы с наемными агитаторами, которые часто не заинтересованы в успехе. Кроме того, это поддерживает главный принцип «бирюзовых» (фирменный цвет партии. — Прим. ред.): люди важнее всего остального.



«У нас в стране многие думают, что политики занимаются только решением своих собственных задач, а не работают ради людей. Мы же строим партию не сверху вниз, как это обычно происходит, а снизу вверх», — подытожил зампред «Новых людей».

