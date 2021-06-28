Петербургский студент заявил о сексуальном насилии в лесу под Петербургом

20-летний уроженец Псковской области, которого не с лучшей стороны знают в полиции Петербурга, заявил, что стал жертвой сексуального насилия.



Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне около трех часов дня в полицию Колпино обратился 20-летний учащийся строительного колледжа. Он сообщил, что ночью 27 июня гулял в лесу неподалеку от Полевой улицы в Металлострое. В период с трех ночи до половины девятого утра на него напал мужчина на вид лет 40–55 в футболке и шортах и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.