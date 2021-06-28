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Петербургский студент заявил о сексуальном насилии в лесу под Петербургом

Полиция Петербурга проверяет заявление студента о нападении мужчины в лесу

20-летний уроженец Псковской области, которого не с лучшей стороны знают в полиции Петербурга, заявил, что стал жертвой сексуального насилия.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне около трех часов дня в полицию Колпино обратился 20-летний учащийся строительного колледжа. Он сообщил, что ночью 27 июня гулял в лесу неподалеку от Полевой улицы в Металлострое. В период с трех ночи до половины девятого утра на него напал мужчина на вид лет 40–55 в футболке и шортах и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Сам заявитель неоднократно привлекался к административной ответственности за «мелкое хулиганство».

Проверкой слов студента занимается уголовный розыск.

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Комментарии (13)

montero3
В Чечне геев нет, а в Металлострое есть...
Brezhnev
А там разве есть лес? и красивые дома? )))
161489582
А при чём здесь "которого не с лучшей стороны знают в полиции"- зачем путать тёплое с мягким?!!! То, что он привлекался за хулиганство, априори даёт право его насиловать?!! О дикая , безграмотная страна, дремучая, как и 100 и 200 лет тому назад.
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