Романтика с риском для жизни. Суд запретил сайт с рекламой прогулок по петербургским крышам

По мнению представителя надзорного ведомства, на страницах сайта «Единая служба прогулок в Петербурге» содержатся материалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодёжи к руфингу. Эта субкультура, считает он, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни. При этом посещение указанного интернет-ресурса свободно для всех без исключения, в связи с чем прокурор требовал его блокировки.

Прокурор увидел потенциальную опасность в интернет-ресурсе, рекламирующем прогулки по петербургским крышам. Свои мысли на этот счёт он оформил в исковое заявление, которое 28 июня рассмотрел Октябрьский райсуд. О решении сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Октябрьский райсуд удовлетворил требования истца.



«Фонтанка» присмотрелась к этому сайту. Слоган, указанный на его главной странице, гласит: «Безопасные экскурсии по самым красивым крышам». Отчёт о своей деятельности, судя по описанию, владельцы бизнеса ведут с 2009 года. Среди актуальных предложений — от простых прогулок до романтических свиданий с видом на Петербург. Есть и предложения, приуроченные к особым событиям: Дню Победы и празднику выпускников «Алые паруса».



«Фонтанка» писала, что каждый год находятся сотни желающих посмотреть парусник с риском для жизни и кошелька. О том, чем заканчиваются поиски лучшего вида на шоу, читайте в специальном материале.



Виртуальная борьба с сайтами о руфинге и зацепинге ведётся давно. Так, с начала этого года было заблокировано около сотни интернет-ресурсов, которые рассказывают об экстремальных увлечениях. О том, как запрещают экскурсии по петербургским крышам, читайте на «Фонтанке».

