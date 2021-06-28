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Пока предпринимательница переживала жару в озере под Петербургом, её машина опустела на полмиллиона в разной валюте

Полиция Петербурга ищет вора, похитившего из машины на озере полмиллиона

Предпринимательница, занимающаяся оптовой продажей соков, только через сутки обнаружила пропажу ноутбука и крупной суммы денег из «Мерседеса» после поездки на озеро.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне в полицию Выборгского района области обратилась 30-летняя гендиректор компании с сообщением о краже. По предварительной информации, 25 июня на своем «Мерседесе» женщина ездила на озеро в Зеленогорске. Поставила машину на парковку, оставив в ней сумку и кошелек. После купания, садясь в салон, заявительница увидела, что куда-то пропал видеорегистратор, но посчитала, что он просто упал. На следующий день около 19 часов женщина взяла из салона сумку и кошелек и обнаружила, что из сумки пропал ноутбук марки Apple и 20 тысяч рублей, а из кошелька деньги — 25 тысяч рублей и 1500 долларов.

Заявительница отмечает, что следов взлома машины не обнаружила, сам «Мерседес» на время её купания был на сигнализации.

Проводится проверка.

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Комментарии (9)

266104700
У автора с арифметикой по-моему не лады. Где он полмиллиона насчитал. В рублях 45 тысяч ну и 1500 штуки баксов это тысяч 120.Ну и ноутбук пускай 100 тысяч.
265947515
Она или слабоумная. Или в доле на получение страховки, то есть мошенница.
ash364
Раз так относится к собственности, то значит для нее это не деньги.
А меня из Жиги конспект сперли в свое время, а тут ноут и деньги в разной валюте.
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