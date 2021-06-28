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Tut.by удалил посты за 1,5 года на фоне иска о признании материалов экстремистскими

Белорусский портал Tut.by, который из-за блокировки и изъятия оборудования с мая работал только в соцсетях, удалил записи за 2020 год и первую половину 2021 года.

Как передаёт «Коммерсантъ», редакция объяснила это желанием обеспечить безопасность сотрудников и читателей в условиях рассмотрения иска о признании материалов Tut.by экстремистскими в Белоруссии.

«Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020 год и первые полгода 2021-го. Мы удалили публикации из-за дела об «экстремизме» наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — указано в Telegram-канале Tut.by.

Также канал потерял галочку верифицированного аккаунта (он получил верификацию в августе 2020-го во время освещения протестов в Белоруссии) — как стало известно позднее, он убрал её сам. «У нас должна быть возможность быстро переименовать его, чтобы обезопасить и наших авторов, и наших читателей. Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее», — поясняет редакция.

После протестов, прошедших в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, в стране были признаны экстремистскими Telegram-канал Nexta, а также ресурсы, освещавшие акции. В декабре Tut.by лишили лицензии СМИ. 18 мая в офисах Tut.by прошли обыски, сайт был заблокирован, а в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» было возбуждено дело о неуплате налогов. 24 июня суд провел заседание о признании экстремистскими материалов Tut.by и приостановил при этом процесс на неопределенный срок.

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Комментарии (1)

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Самоцензура просто очаровательная. Жэсточайшый рэжым Лукашенко уже почти рухнул
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