Tut.by удалил посты за 1,5 года на фоне иска о признании материалов экстремистскими

Белорусский портал Tut.by, который из-за блокировки и изъятия оборудования с мая работал только в соцсетях, удалил записи за 2020 год и первую половину 2021 года.



Как передаёт «Коммерсантъ», редакция объяснила это желанием обеспечить безопасность сотрудников и читателей в условиях рассмотрения иска о признании материалов Tut.by экстремистскими в Белоруссии.



«Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020 год и первые полгода 2021-го. Мы удалили публикации из-за дела об «экстремизме» наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — указано в Telegram-канале Tut.by.

