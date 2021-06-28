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Переболевших ковидом детей в Индии поражает смертельно опасный синдром

Дети, переболевшие коронавирусом, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом, заметили индийские медики.

Как передаёт 28 июня ТАСС со ссылкой на The Times of India, подобные случаи зафиксированы в нескольких штатах. Заболевших уже сотни (точное число неизвестно). «Этому синдрому уже год, и мы получаем все большее количество случаев», — цитирует издание заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.

В целом дети легче переносят COVID-19. А через 4–6 недель после выздоровления у них может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Он проявляется повышением температуры, лихорадкой, сыпью, конъюнктивитом, диареей и рвотой, низким давлением. Врачи часто путают его с другими заболеваниями, а он может привести к тяжёлым последствиям. Предположительно он появляется на фоне того, что из-за коронавирусных ограничений дети не ходят в школу, поэтому меньше двигаются и реже гуляют.

Рекомендаций, как бороться с мультисистемным воспалительным синдромом, нет, с тревогой констатируют индийские врачи.

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Комментарии (2)

266112535
В такой грязи как у них не мудрено развести всякую заразу!
zzz34
«Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!
Приходите же скорее,
Добрый доктор Айболит!»
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