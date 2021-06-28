Переболевших ковидом детей в Индии поражает смертельно опасный синдром

Как передаёт 28 июня ТАСС со ссылкой на The Times of India, подобные случаи зафиксированы в нескольких штатах. Заболевших уже сотни (точное число неизвестно). «Этому синдрому уже год, и мы получаем все большее количество случаев», — цитирует издание заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.

В целом дети легче переносят COVID-19. А через 4–6 недель после выздоровления у них может появиться мультисистемный воспалительный синдром. Он проявляется повышением температуры, лихорадкой, сыпью, конъюнктивитом, диареей и рвотой, низким давлением. Врачи часто путают его с другими заболеваниями, а он может привести к тяжёлым последствиям. Предположительно он появляется на фоне того, что из-за коронавирусных ограничений дети не ходят в школу, поэтому меньше двигаются и реже гуляют.



Рекомендаций, как бороться с мультисистемным воспалительным синдромом, нет, с тревогой констатируют индийские врачи.

