Белорусский мигрант и неизвестный в черных плавках утонули в Петербурге в минувшие выходные

Полиция Выборгского района устанавливает личность мужчины, тело которого извлекли из воды Верхнего Суздальского озера накануне.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июня, около четырех часов дня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел купаться в озере и не выплыл. Из воды сотрудники чрезвычайных служб извлекли тело купальщика в черных плавках. Мужчине на вид лет 35–40, он лыс.



А буквально через четыре часа в полицию уже Петроградского района обратился гулявший по Ждановской набережной мужчина. Он сообщили, что по реке Ждановке течением несет тело человека в сторону Леонтьевского мыса. У дома 43 по указанной набережной утонувшего мужчину извлекли из воды. Он был в шортах, в кармане которых полицейские нашли мобильный телефон. В чехле сотового обнаружилась бумажка о временной регистрации в Петербурге, которая у 31-летнего гражданина Белоруссии истекла в январе этого года.

