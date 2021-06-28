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Белорусский мигрант и неизвестный в черных плавках утонули в Петербурге в минувшие выходные

Двое мужчин утонули в Петербурге в выходные

Полиция Выборгского района устанавливает личность мужчины, тело которого извлекли из воды Верхнего Суздальского озера накануне.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 июня, около четырех часов дня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел купаться в озере и не выплыл. Из воды сотрудники чрезвычайных служб извлекли тело купальщика в черных плавках. Мужчине на вид лет 35–40, он лыс.

А буквально через четыре часа в полицию уже Петроградского района обратился гулявший по Ждановской набережной мужчина. Он сообщили, что по реке Ждановке течением несет тело человека в сторону Леонтьевского мыса. У дома 43 по указанной набережной утонувшего мужчину извлекли из воды. Он был в шортах, в кармане которых полицейские нашли мобильный телефон. В чехле сотового обнаружилась бумажка о временной регистрации в Петербурге, которая у 31-летнего гражданина Белоруссии истекла в январе этого года.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Закономерный итог. Умный и трезвый не полезут купаться в такой грязи.
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