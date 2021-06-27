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Посол Салливан: США полностью перестанут предоставлять в России консульские услуги

Посол США в России заявил о полной остановке консульских услуг в России с начала августа. Диппредставительству не хватает людей.

Такими планами Джон Салливан поделился с телеканалом «Дождь» 27 июня. По словам посла, консульских работников в России настолько мало, что они не могут «обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз». Полностью эта работа прекратится в августе, хотя ранее сообщалось о ее приостановке — не только в Москве, но также в Екатеринбурге и Владивостоке. На данный момент посольство США в Москве «в очень ограниченном количестве рассматривает лишь иммиграционные заявления, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями».

««После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских», — поделился с «Дождем» Салливан.

После встречи Владимира Путина с Джо Байденом стороны договорились вернуть послов. Анатолий Антонов в Вашингтоне с 20 июня, Салливан в Москве — с 24-ого.

Россия запретила американским дипломатическим миссиям нанимать на работу россиян и граждан третьих стран в апреле этого года.

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Комментарии (32)

266081655
Гудбай, Аме-е-рика! Где я не буду никогда-а-а.... Услышь эту пе-е-есню....Которую запомню навсегда-а-а....
W Bons
welcome back to ussr , pupsiki
orlovandrei1986
Т.е. всех граждан России лишат возможности хотя бы 1 раз в жизни посетить США с туристической целью? Ни Нью-Йорка, ни Лас-Вегаса, ни Большого каньона? Приплыли... И как быть туристам? Переться в Мексику и там с сотней мигрантов нарушать зак-во, пролезая под забором?! Пипец просто.
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