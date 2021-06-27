В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с перекрестка в Приморском районе Петербурга. «Вольво» гнал на высокой скорости.

Водителю «Лэнд Ровера» не удалось избежать столкновения со скоростной «Вольво» на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Первый поворачивал, второй стремглав пронесся мимо светофоров и пешеходного перехода.

Части машины-спринтера разлетелись по Богатырскому. Водитель умудрился удержаться на проезжей части, но краем задел еще и припаркованный автомобиль.