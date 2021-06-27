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На севере Петербурга после ДТП с молниеносной «Вольво» медики осматривали ребенка

Авария на перекрестке Богатырского и Стародеревенской попала на видео

«Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео с перекрестка в Приморском районе Петербурга. «Вольво» гнал на высокой скорости.

Водителю «Лэнд Ровера» не удалось избежать столкновения со скоростной «Вольво» на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Первый поворачивал, второй стремглав пронесся мимо светофоров и пешеходного перехода.

Части машины-спринтера разлетелись по Богатырскому. Водитель умудрился удержаться на проезжей части, но краем задел еще и припаркованный автомобиль.

Известно, что в ДТП пострадал ребенок, но госпитализация ему не понадобилась. После осмотра медиками его отпустили домой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Владислав М
Джип даже не пытался притормозить перед маневром и убедиться в его безопасности. Так что как бы не летела встречка, вся вина на нём.
260569221
Таккк… ждем слово старейшины… должны заступиться
261215271
У нас гуманизация, потенциально опасное поведение вне уголовной ответственности. А значит будет еще много таких дтп.
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