Тред в Twitter Мотузная начала 27 июня. Девушка рассказала, как торговцы уверенно работают с пенсионерами в палатах, а вот родственников пациентов не пропускают даже с водой.

«У нас тихий час и тут просто заходит левый мужик продавать какую-то (фигню) как в поезде??? типа??? в больнице ковидный режим а этот (плохой человек) ходит и пытается втереть пенсионеркам какой-то массажёр китайский сначала за 1,5К а потом «да ладно за 500 отдам» со спущенной маской? — написала она в Twitter. — В офтальмологии лежу».



При этом охранник на проходной больницы, по словам девушки, не разрешил её парню передать воду в тот день, когда её госпитализировали, «потому что коронавирус, не положено».

«Вообще никому нельзя а он просто в палату залетел как себе домой и ещё и уламывать бабуль, — написала Мотузная. — Я не крыса конечно, но пожаловаться щас кому-то оч захотелось».



Фото: скриншот с сайта twitter.com Поделиться Поделиться







«Фонтанка» попросила пресс-службу Мариинской больницы прояснить происходящее на фото, если, конечно, оно имеет отношение к больнице. Там пообещали ответить в понедельник.

Мотузная на вопросы «Фонтанки» не ответила. На её странице в Instagram она позднее разместила свой разлетевшийся пост с подписями «упс» и «пранк вышел из-под контроля». Но с 22 июня она действительно ведет хронику своей жизни в Мариинской больнице.

Вход на территорию медучреждения ограничен, частично больница переведена под прием коронавирусных пациентов. Через проходную на Литейном организован проход только для сотрудников (строго по пропускам), родственников и близких в патологоанатомическое отделение. При этом организована возможность передач. Не более 5 кг на одного пациента. В том числе разрешена «минеральная вода без газа до 2 л».



Как писала «Фонтанка», Марию несколько лет назад обвиняли в экстремизме из-за картинок во «Вконтакте». Было возбуждено уголовное дело за мемы, которые девушка сохраняла на своей странице в соцсети в 2015 году. Благодаря описанию истории в Twitter дело стало резонансным и привлекло внимание многих известных людей.

27 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации статьи 282 УК о «разжигании». Дело в отношении Мотузной прекратили в январе 2019 года. А ей присудили 100 тысяч за моральный вред.

