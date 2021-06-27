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В Москве начался ливень, коммунальщики перешли в режим повышенной готовности

Ливень, град и гроза начались в Москве 27 июня. Городские службы перешли на особый режим работы.

О долгожданной прохладе жители столицы сообщают в соцсетях. Град пошел в Крылатском, а в Северном Тушино запечатлели грозу.

Большинство постов с фото дождя сопровождаются комментариями о долгожданной прохладе. Однако синоптики и коммунальные службы насторожились. Гроза и ливень местами будут сопровождаться ветром до 20 метров в секунду. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. На улицах дежурят 300 бригад, в готовности находится 290 единиц техники.

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Комментарии (1)

Alex000
"перешли на особый режим работы"
Все перья смочены в чернилах, вся береста развёрнута и готова к фиксации последствий?
Просто так-то вся работа касательно ливней - она явно превентивная, а не "во время". "Во время" видится только устранение последствий продолбов в превентивной.
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