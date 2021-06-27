Ливень, град и гроза начались в Москве 27 июня. Городские службы перешли на особый режим работы.
О долгожданной прохладе жители столицы сообщают в соцсетях. Град пошел в Крылатском, а в Северном Тушино запечатлели грозу.
Большинство постов с фото дождя сопровождаются комментариями о долгожданной прохладе. Однако синоптики и коммунальные службы насторожились. Гроза и ливень местами будут сопровождаться ветром до 20 метров в секунду. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. На улицах дежурят 300 бригад, в готовности находится 290 единиц техники.