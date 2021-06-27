FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
7
Печать

В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для человека вирус, от которого нет лекарства

Вирус Нипах снова обнаружен в Индии

Болезнь, которая передается человеку через слюну, нашли у летучих мышей в Индии. Вирус Нипах смертельно опасен и от него нет лекарства.

Ученые в Индии изучали популяцию летучих мышей и нашли у них РНК и антитела к смертельному вирусу Нипах (NiV), пишут местные СМИ. К человеку он может попасть, например, через фрукты — если больной зверь оставил на нем капли своей слюны.

Уровень летальности вируса — от 40 до 75%. От него нет ни лекарства, ни вакцины. ВОЗ считает его одним из самых страшных в мире.

Отмечается, что это не первое столкновение индусов с вирусом. В разных регионах страны с 2001 года было зафиксировано четыре вспышки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

266119765
Так если у мышей есть антитела, так что мешает создать и вакцину?🤔
И если покапаться в других животных, то можно найти кучу нового, интересного и страшного. А если ледники разморозить, то и вовсе умереть от счастья😅
264527831
Теперь и они пописуют😄
Мillemelle
тогда смысл во всем, что творится?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний