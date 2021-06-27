В Индии у летучих мышей нашли смертельно опасный для человека вирус, от которого нет лекарства

Болезнь, которая передается человеку через слюну, нашли у летучих мышей в Индии. Вирус Нипах смертельно опасен и от него нет лекарства.

Ученые в Индии изучали популяцию летучих мышей и нашли у них РНК и антитела к смертельному вирусу Нипах (NiV), пишут местные СМИ. К человеку он может попасть, например, через фрукты — если больной зверь оставил на нем капли своей слюны.

Уровень летальности вируса — от 40 до 75%. От него нет ни лекарства, ни вакцины. ВОЗ считает его одним из самых страшных в мире.