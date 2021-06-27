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Михаил Идов поможет пережить джетлаг

С 1 июля в кино начнут показывать «Джетлаг», новый фильм литератора и кинематографиста Михаила Идова, автора весьма успешного «Юмориста». У картины есть все шансы этот успех закрепить. Во всяком случае, рассказывать истории Идов умеет, как никто другой в современном русском кино: здесь в центре сюжета оказываются двое влюбленных, которые ссорятся в аэропорту и в порыве ярости бегут в первые попавшиеся точки на глобусе. Она — в Берлин, он — в Тайланд. И там их жизни начинают стремительно меняться — хотя даже языковое окружение остается примерно тем же.

Фото: афиша фильма
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Кроме того, Идову удалось собрать в «Джетлаге» действительно мощный актерский ансамбль, в диапазоне от Ксении Раппопорт и Ирины Старшенбаум, звезды «Лета», до театральных Филиппа Авдеева и Егора Корешкова.

В общем, похоже, режиссер-писатель нашел свою нишу: хорошее и крепкое кино для среднего класса, отзеркаливающее их жизнь и их проблемы. Такого на отечественном ландшафте сильно не хватало.

16+

Иван Чувиляевф

Фото: афиша фильма

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