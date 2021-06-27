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Над турецким курортом Мармарис повис смог. Спасатели тушат мощный лесной пожар

Мощный лесной пожар разгорелся в районе популярного турецкого курорта Мармарис. С огнём борются 10 вертолетов и 40 пожарных машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление лесного хозяйства Турции 27 июня.

«При тушении лесного пожара, который продолжается в районе Ичмелер Мармариса, погиб один из наших сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро распространился на значительную площадь. Пожар возник недалеко от территории гостиниц.

По данным телеканала NTV, угрозы для населения нет. Однако клубы дыма хорошо видны с пляжей курорта.

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