Мощный лесной пожар разгорелся в районе популярного турецкого курорта Мармарис. С огнём борются 10 вертолетов и 40 пожарных машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление лесного хозяйства Турции 27 июня.

«При тушении лесного пожара, который продолжается в районе Ичмелер Мармариса, погиб один из наших сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.