Жительнице города Мурино удалось отбиться от молодого насильника. Он преследовал жертву с улицы и напал в лифте.

Как стало известно «Фонтанке», в десять утра 27 июня в полицию поступила информация о попытке изнасилования в лифте многоэтажного дома на Воронцовском бульваре.

Преступник вошел в лифт за девушкой с подземного паркинга, она активно сопротивлялась и получила резаное ранение руки.

На камеру наблюдения попал момент преследования.