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Петербурженка ценой ранения отбилась от насильника. Ее преследование попало на видео

В Мурино насильник напал на девушку в лифте

Жительнице города Мурино удалось отбиться от молодого насильника. Он преследовал жертву с улицы и напал в лифте.

Как стало известно «Фонтанке», в десять утра 27 июня в полицию поступила информация о попытке изнасилования в лифте многоэтажного дома на Воронцовском бульваре.

Преступник вошел в лифт за девушкой с подземного паркинга, она активно сопротивлялась и получила резаное ранение руки.

На камеру наблюдения попал момент преследования.

«Фонтанка.ру»

Полиция ищет мужчину лет 25 в бежевом худи, джинсовых шортах, темных кроссовках на плоской подошве, с солнцезащитными очками и уложенной направо челкой.

Потерпевшая в 2019 году окончила вуз, устроилась на работу в IT-сфере и переехала в Мурино.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

dragvs
Жесть какая, надеюсь быстро поймают маньяка.
260569221
Нет, ну это же не стаканчик кинуть…
265984735
В Мурине.
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