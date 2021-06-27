Жительнице города Мурино удалось отбиться от молодого насильника. Он преследовал жертву с улицы и напал в лифте.
Как стало известно «Фонтанке», в десять утра 27 июня в полицию поступила информация о попытке изнасилования в лифте многоэтажного дома на Воронцовском бульваре.
Преступник вошел в лифт за девушкой с подземного паркинга, она активно сопротивлялась и получила резаное ранение руки.
На камеру наблюдения попал момент преследования.
«Фонтанка.ру»
Полиция ищет мужчину лет 25 в бежевом худи, джинсовых шортах, темных кроссовках на плоской подошве, с солнцезащитными очками и уложенной направо челкой.
Потерпевшая в 2019 году окончила вуз, устроилась на работу в IT-сфере и переехала в Мурино.