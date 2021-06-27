FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +24
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
17
Печать

Петербуржцы застряли на необитаемом острове. Ночью кто-то угнал их лодку

Спасатели вызволяют туристов с острова на Вуоксе

Сигнал SOS послали туристы с необитаемого острова на реке Вуокса. Ночью у них угнали моторную лодку с вещами.

Как стало известно «Фонтанке», утром 27 июня в МЧС Ленобласти поступила информация о двух оторванных от большой земли путешественниках. Уехав из Петербурга, они добрались до прибрежного поселка Барышево, перегрузили вещи в лодку и уплыли на дикий остров посреди реки Вуокса.

Проснувшись в воскресенье, туристы недосчитались лодки, мотора и личных вещей. Их спасли оставленные в палатках мобильные телефоны, которые не успели разрядиться.

Через три часа после подачи сигнала бедствия спасатели добрались до острова, сказал «Фонтанке» один из туристов Андрей. Их везут на большую землю.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

dragvs
Скрепно-духовно
Modest_5e4ce41f7533b
Почему украли? Может просто привязали к ракитовому кусточку узелком с бантиком. Волнением развязало и течением унесло.
260602101
Интересно на Женевских озерах в Швейцарии такое в принципе возможно ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний