Петербуржцы застряли на необитаемом острове. Ночью кто-то угнал их лодку

Сигнал SOS послали туристы с необитаемого острова на реке Вуокса. Ночью у них угнали моторную лодку с вещами.

Как стало известно «Фонтанке», утром 27 июня в МЧС Ленобласти поступила информация о двух оторванных от большой земли путешественниках. Уехав из Петербурга, они добрались до прибрежного поселка Барышево, перегрузили вещи в лодку и уплыли на дикий остров посреди реки Вуокса.

Проснувшись в воскресенье, туристы недосчитались лодки, мотора и личных вещей. Их спасли оставленные в палатках мобильные телефоны, которые не успели разрядиться.