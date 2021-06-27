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Дачный сезон в разгаре. Из петербургского двора бетонную скамейку не спеша увезли на веревке за автомобилем

Жители Красногвардейского района сняли, как из их двора увезли скамейки

Не слишком завуалированное похищение скамейки попало на видео в Красногвардейском районе Петербурга. Крупногабаритный объект протащили по пешеходной дорожке, затем следы похитителей оборвались.

Как сообщает портал «Мегаполис» 27 июня, пропали две скамейки от 28 дома на проспекте Наставников. Процесс исчезновения около 9 утра наблюдала из окна петербурженка Татьяна.

видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

Неизвестные привязали скамейки тросом к автомобилю и потащили их по тротуару. Когда горожанка вышла на улицу, то увидела, что следы оставленные на пешеходной дорожке, обрывались рядом с многоэтажкой.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
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На асфальте остались только ножки. Татьяна предполагает, что похитители погрузили свою добычу в другую машину и увезли. Увиденное девушка собирается описать в администрации Красногвардейского района.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

Ivan Ivanovich
Ну а что еще людям делать ?
Сейчас жара несусветная, у большинства кондеев нет, на ночь окна открывают
Несколько алкашей могут испортить сон сотням людей, включая детей
Терпение заканчивается, забрало падает
265868215
Выселил алкашей. Муниципалам насрать видимо
artistdmisha
А мог бы просто дёгтем обмазать и проблема шумных компаний исчерпана 💪🏻
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