Не слишком завуалированное похищение скамейки попало на видео в Красногвардейском районе Петербурга. Крупногабаритный объект протащили по пешеходной дорожке, затем следы похитителей оборвались.
Как сообщает портал «Мегаполис» 27 июня, пропали две скамейки от 28 дома на проспекте Наставников. Процесс исчезновения около 9 утра наблюдала из окна петербурженка Татьяна.
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Неизвестные привязали скамейки тросом к автомобилю и потащили их по тротуару. Когда горожанка вышла на улицу, то увидела, что следы оставленные на пешеходной дорожке, обрывались рядом с многоэтажкой.
На асфальте остались только ножки. Татьяна предполагает, что похитители погрузили свою добычу в другую машину и увезли. Увиденное девушка собирается описать в администрации Красногвардейского района.