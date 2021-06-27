Не слишком завуалированное похищение скамейки попало на видео в Красногвардейском районе Петербурга. Крупногабаритный объект протащили по пешеходной дорожке, затем следы похитителей оборвались.

Как сообщает портал «Мегаполис» 27 июня, пропали две скамейки от 28 дома на проспекте Наставников. Процесс исчезновения около 9 утра наблюдала из окна петербурженка Татьяна.