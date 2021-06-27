Метательный снаряд. Покатушки на крыше закончились для петербуржца реанимацией

Компания молодых людей веселилась в Калининском районе Петербурга, катая одного из приятелей на крыше автомобиля. Теперь он со множественными переломами в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», аттракцион молодые люди устроили около половины второго ночи 27 июня в районе Пискаревки. Несколько человек сидели в машине, один вылез на крышу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и резко затормозил в поребрик. На перекрестке Замшиной и Маршала Блюхера человек сверху не удержался, слетел с крыши и крайне неудачно приземлился — прямо в столб. У него множественные переломы и ушибы, 25-летнего мужчину увезли в больницу.