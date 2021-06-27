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Приезжим думским депутатам убавят звезд. Ради экономии в 180 млн жить придется не в самых люксовых гостиницах

Госдума больше не планирует селить иногородних депутатов в пятизвездочных гостиницах

Депутаты нового созыва будут вынуждены жить в менее комфортных условиях, чем их предшественники. Так Госдума планирует сэкономить 180 миллионов рублей.

Речь идет о тех депутатах, которые после сентябрьских выборов приедут работать в Москву из других регионов. Гостиницы им предоставляются до момента получения служебных квартир. До сих пор новоизбранных парламентариев селили в гостиницы не ниже пяти звезд. «Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей», — поделился руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.

Он также добавил, что аппарат оптимизирует расходы на перелеты. За два года таким порядком сэкономили 405 миллионов рублей.

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Комментарии (13)

dragvs
Не понял, какие еще гостиницы? Не проще ли построить обычный ЖК эконом-класса и туда их всех селить?
Алексей Власов
Дорогие товарищи.
Piter Russo
Построит один дом стандарт класса под общежитие депутата с 33 квадратными метрами общей площади жилого помещения на одного депутата и туда селить на время исполнения полномочий депутата.
Полномочия кончились - выселять.
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