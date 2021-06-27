Приезжим думским депутатам убавят звезд. Ради экономии в 180 млн жить придется не в самых люксовых гостиницах

Депутаты нового созыва будут вынуждены жить в менее комфортных условиях, чем их предшественники. Так Госдума планирует сэкономить 180 миллионов рублей.

Речь идет о тех депутатах, которые после сентябрьских выборов приедут работать в Москву из других регионов. Гостиницы им предоставляются до момента получения служебных квартир. До сих пор новоизбранных парламентариев селили в гостиницы не ниже пяти звезд. «Планируется, что экономия бюджетных средств за счет понижения звездности гостиниц до четырех звезд в результате открытого аукциона составит до 180 млн рублей», — поделился руководитель аппарата Думы Игорь Дивейкин.