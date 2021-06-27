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Загадочная авария на Васильевском. Водители гадают, как могли столкнуться пять автомобилей

Авария на 8-й линии частично попала на видео

Аварию при странных обстоятельствах обсуждают водители в социальных сетях. Затор из нескольких автомобилей вырос на Васильевском острове в Петербурге.

Камеры уличного наблюдения зафиксировали первые два столкнувшихся автомобиля на пересечении 8-й линии и набережной реки Смоленки утром 27 июня.

«Фонтанка.ру»

Видео с последствиями опубликовано в социальных сетях. В кадре пробка из автомобилей. «Пять машин столкнулись», — написала автор ролика.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

«Там похоже Kia k5 на встречку вылетел, а «БМВ» откинуло в остальных. Имхо. Проходил мимо, выглядело именно так», — написал один из очевидцев.

В результате ДТП пострадало 3 человека, у них диагностированы травмы средней и лёгкой степени тяжести.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Ivan Ivanovich
А что тут странного
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом
Можем повторить
Бывший Патриот
Русские это самая образованная и умная нация 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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