Аварию при странных обстоятельствах обсуждают водители в социальных сетях. Затор из нескольких автомобилей вырос на Васильевском острове в Петербурге.
Камеры уличного наблюдения зафиксировали первые два столкнувшихся автомобиля на пересечении 8-й линии и набережной реки Смоленки утром 27 июня.
«Фонтанка.ру»
Видео с последствиями опубликовано в социальных сетях. В кадре пробка из автомобилей. «Пять машин столкнулись», — написала автор ролика.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
«Там похоже Kia k5 на встречку вылетел, а «БМВ» откинуло в остальных. Имхо. Проходил мимо, выглядело именно так», — написал один из очевидцев.
В результате ДТП пострадало 3 человека, у них диагностированы травмы средней и лёгкой степени тяжести.