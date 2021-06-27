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В Петербурге новый рекорд третьей волны: 1298 заболевших за сутки

Коронавирусная статистика в Петербурге ставит рекорды. 27 июня зафиксированы 1298 новых случаев. Подобный порядок чисел был в январе — на спаде второй волны. Накануне было 1247 заболевших.

За последние сутки в России выявлено 20 538 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 964 (14,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В общем зачете лидирует Москва — 6723 случая. Следом идет Московская область — 2608. А Петербург с четвертого места догоняет Нижегородская область — 334 заболевших за сутки.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41 тысячу человек. Обработано 11 923 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (40)

AP-SPb
Надоели уже со своими "рекордами". Сколько было на пике 2-й "волны"? 3700 примерно. Вот когда эту цифру пробьете, тогда и будете писать про рекорды. А так это пустое сотрясение воздуха.
262224921
Что бы не болеть и легко перенести болезнь нужно:
1) свежий чистый воздух
2) качественное , натуральное , сбалансированное питание
3) минимизация стресса
4) невысокая нагрузка, строгиое соблюдение режима работы/сна и отдыха
5) доступная медицина

Что из этого может предоставить единая Россия своим гражданам ?
6)
Агроном аэродрома
Кароче, до сентября можно расслабиться, будут, хребты, пики и прочие плато. Но ко второй половине сентября обязательно опять победим!
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