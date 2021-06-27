В Петербурге новый рекорд третьей волны: 1298 заболевших за сутки

За последние сутки в России выявлено 20 538 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 964 (14,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В общем зачете лидирует Москва — 6723 случая. Следом идет Московская область — 2608. А Петербург с четвертого места догоняет Нижегородская область — 334 заболевших за сутки.



За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 41 тысячу человек. Обработано 11 923 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.