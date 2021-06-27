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Досрочно освобожденный за нападение на секс-шоп петербуржец вернулся в тот же магазин с новым налетом

Петербуржец повторно ограбил секс-шоп «Розовый кролик» на Каменноостровском

Разбойному нападению подвергся секс-шоп «Розовый кролик». Оперативники задержали хорошо знакомого им петербуржца, уже грабившего этот магазин.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, накануне в десятом часу вечера продавец «Розового кролика» на Каменноостровском, 6 сообщила в полицию об одиночке, который вошел в магазин в маске с ножом и забрал 13 тысяч рублей выручки и банковскую карту сотрудницы.

За нападение задержали 25-летнего петербуржца Даниила Трембача. Его лицо запечатлели уличные камеры.

Трембач в сентябре 2020 года освободился условно-досрочно из колонии. Он отбывал пятилетний срок за два разбойных нападения в 2018 году — на тот же секс-шоп и микрокредитный офис.

По данным «Фонтанки», Трембачу назначали в колонии принудительное лечение у психиатра.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

AlBerkut
Розовому кролику приготовиться, заранее расслабиться и получать удовольствие - социально близкий сейчас немного отдохнёт и снова вернётся😂😂😂
karbofos
Да здравствует российская власть! Самая гуманная власть в мире!

"Социально-близкие" - помните такое определение было в СССР? Это воры, убийцы, и прочий криминальный контингент.
Вот их и выпускают на борьбу с Навальнятами, антиковидовцами и прочими недовольными гражданами.
Владислав М
На каком основании власти дают заключённому УДО, если он не встал на путь исправления?
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