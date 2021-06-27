Досрочно освобожденный за нападение на секс-шоп петербуржец вернулся в тот же магазин с новым налетом

Как стало известно «Фонтанке» 27 июня, накануне в десятом часу вечера продавец «Розового кролика» на Каменноостровском, 6 сообщила в полицию об одиночке, который вошел в магазин в маске с ножом и забрал 13 тысяч рублей выручки и банковскую карту сотрудницы.

Разбойному нападению подвергся секс-шоп «Розовый кролик». Оперативники задержали хорошо знакомого им петербуржца, уже грабившего этот магазин.

Трембач в сентябре 2020 года освободился условно-досрочно из колонии. Он отбывал пятилетний срок за два разбойных нападения в 2018 году — на тот же секс-шоп и микрокредитный офис.

По данным «Фонтанки», Трембачу назначали в колонии принудительное лечение у психиатра.