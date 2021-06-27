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Проверяли только на животных. Создатели «Спутника V» обновили рекомендации для беременных и кормящих

Опубликована новая инструкция по применению «Гам-Ковид-Вак»

Вакцину «Спутник V» не испытывали на беременных женщинах, клинических данных по влиянию на младенца прививки, сделанной кормящей матери, нет.

Как пишет ТАСС 27 июня со ссылкой на обновленную инструкцию, вакцину испытывали только на беременных животных. Отрицательного влияния зафиксировано не было. Опыт клинического применения препарата у женщин в положении отсутствует.

«В связи с этим применять препарат «Гам-Ковид-Вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», — уточняют создатели вакцины.

Однозначней ситуация с кормящими женщинами — нет никаких клинических данных, прививаться нельзя.

О том, что «Спутником» можно будет прививать беременных ранее сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отмечал, что решение было принято «с учётом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде».

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Комментарии (20)

265948980
Знал двоих. Здоровые как кабаны и молодые. Кололись спутником. Должности и места работы не озвучиваю. Один чуть не двинул коней, полгода болел и по реанимациям катался. Имеет неизлечимые последствия. Другой совторой дозы неделю колбасился с температурой 37.5 -38.5. Сейчас кстати страхуют от смерти от вакцинации. Выплата всего 40тыр. Даже ящик с нержавыми гвоздями не купишь ныне.
orlovandrei1986
бульон он и есть бульон... как хрен не маникюрь, слаще он от этого не станет =) шлите их на все четыре вялых паруса... =) пусть ещё мероприятий в Питере проведут, а то нам пробок мало, и скучно без ночных воплей из центра города живётся... =)
Piter Russo
Обычно тестируют это дело на шимпанзе и других человекоподобных обезьянах, а здесь заявляют о неких "животных" - это что крысах? хомячках? или на ком?
На мой обывательский взгляд потенциально менее опасной для беременных является инактивированная, рекомбинированная белковая и пептидная вакцины, а не аденовирусная или рнк, днк.
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