Проверяли только на животных. Создатели «Спутника V» обновили рекомендации для беременных и кормящих

Вакцину «Спутник V» не испытывали на беременных женщинах, клинических данных по влиянию на младенца прививки, сделанной кормящей матери, нет.

Как пишет ТАСС 27 июня со ссылкой на обновленную инструкцию, вакцину испытывали только на беременных животных. Отрицательного влияния зафиксировано не было. Опыт клинического применения препарата у женщин в положении отсутствует.

«В связи с этим применять препарат «Гам-Ковид-Вак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода», — уточняют создатели вакцины.