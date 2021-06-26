Петербуржец пытался выяснить причины. На въезде ему намекнули, что манёвр с нетрадиционной ездой нарушает правила аэропорта. «Как только вы нажимаете зелёную кнопку, вы соглашаетесь», — объяснил сотрудник на каком этапе водителей знакомят с правилами.

Автомобиль Евгения попал в чёрный список после того, как проехал со второго этажа на первый задним ходом. Это случилось 17 июня. С тех пор таксиста не пускают на территорию аэропорта. «Они не сотрудники ДПС, не имеют права предъявлять по правилам дорожного движения», — возмутился Евгений.

В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» уточнили, что в Пулково установлены правила въезда и выезда автомобилей в зону парковки. Для водителей даётся 15 минут бесплатного времени. При этом повторный бесплатный въезд на территорию возможен спустя 30 минут после выезда.



«Водители автомобилей, въезжающие на эстакаду, а затем движущихся задним ходом для съезда на уровень первого этажа, грубо нарушают правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. Движение автомобилей такси задним ходом по эстакаде в большинстве случаев связаны с тем, чтобы за один въезд на территорию аэропорта Пулково обслужить два заказа: высадить пассажиров на эстакаде, а затем, спустившись на уровень первого этажа, забрать других пассажиров с территории аэропорта.



Как раз эти действия и создают заторы на выезде, создавая неудобства для дисциплинированных водителей. В результате въезд на территорию аэропорта Пулково для водителей, создающий угрозу жизни и здоровья окружающих, блокируется», — рассказали в компании.

