FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
21
Печать

«Как только вы нажимаете зелёную кнопку, вы соглашаетесь». Пулково блокирует таксистов, предпочитающих задний ход

Пулково блокирует таксистов, нарушающих правила аэропорта и парковки

Петербургский аэропорт «Пулково» вводит систему фильтрации таксистов. Не каждую машину пускают к терминалу. Об этом «Фонтанке» сообщил таксист Евгений 26 июня.

Автомобиль Евгения попал в чёрный список после того, как проехал со второго этажа на первый задним ходом. Это случилось 17 июня. С тех пор таксиста не пускают на территорию аэропорта. «Они не сотрудники ДПС, не имеют права предъявлять по правилам дорожного движения», — возмутился Евгений.

Петербуржец пытался выяснить причины. На въезде ему намекнули, что манёвр с нетрадиционной ездой нарушает правила аэропорта. «Как только вы нажимаете зелёную кнопку, вы соглашаетесь», — объяснил сотрудник на каком этапе водителей знакомят с правилами.

автор видео читатель «Фонтанки»

В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» уточнили, что в Пулково установлены правила въезда и выезда автомобилей в зону парковки. Для водителей даётся 15 минут бесплатного времени. При этом повторный бесплатный въезд на территорию возможен спустя 30 минут после выезда.

«Водители автомобилей, въезжающие на эстакаду, а затем движущихся задним ходом для съезда на уровень первого этажа, грубо нарушают правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. Движение автомобилей такси задним ходом по эстакаде в большинстве случаев связаны с тем, чтобы за один въезд на территорию аэропорта Пулково обслужить два заказа: высадить пассажиров на эстакаде, а затем, спустившись на уровень первого этажа, забрать других пассажиров с территории аэропорта.

Как раз эти действия и создают заторы на выезде, создавая неудобства для дисциплинированных водителей. В результате въезд на территорию аэропорта Пулково для водителей, создающий угрозу жизни и здоровья окружающих, блокируется», — рассказали в компании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Cвифт
..... самое забавное, что это всё делает Яндекс, вешая заказ водителю вопреки правилам аэропорта, ставший официальным такси Пулково, судя по мелькавшим новостям. Крутись, как хочешь, а он белый и пушистый ))).
261847251
Были бы нормальные схемы или сами эти заезды были очевидны - не было бы проблем.

Я не таксист, каждый день в Пулково не езжу и сколько раз лажал оказавшись не в той полосе, не на той эстакаде!

Хуже наверное только заезд на мост Александра Невского при движении по проспекту Обуховской обороны.
Или наоборот - попытка на этот мост не заезжать, а проехать под ним, дальше, на Синопскую набережную.
Devis
Вот были раньше таксопарки - угробили.
Теперь неизвестно кто, неизвестно на чём и от кого работает.
Вызываешь Яндекс, приезжает Убер, Везёт, ... Или наоборот.
В заказе одно лицо - приезжает другое изображение за рулём.
У многих регистрация во всех агрегаторах.
Просто бардак и всем наплевать!
В своё время отменили регистрацию авто по месту регистрации хозяина. Опять вернули.
Зачем рушить то, что работало и проверено десятилетиями?
Ответ - бабло и откаты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний