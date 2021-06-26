Государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Twitter. «Те из нас, кто создал эти правила, вынуждены были их придерживаться, и вот почему я увольняюсь», — сказал Хэнкок.

«Меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание от целеустремленности, которая выводит нас из этого кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил и извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через это. Мне также нужно (быть) в это время со своими детьми», — написал Хэнкок в письме премьер-министру Борису Джонсону. Он отметил, что правительство «в долгу перед людьми, которые так много пожертвовали в этой пандемии, если честно, в то время как мы подвели их, как это сделал я».