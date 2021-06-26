FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
6
Печать

Глава Минздрава Великобритании подал в отставку на фоне скандала с изменой на рабочем месте

Государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социальной защиты Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку. Об этом он заявил в видео, опубликованном в Twitter.

«Те из нас, кто создал эти правила, вынуждены были их придерживаться, и вот почему я увольняюсь», — сказал Хэнкок.

«Меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание от целеустремленности, которая выводит нас из этого кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил и извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через это. Мне также нужно (быть) в это время со своими детьми», — написал Хэнкок в письме премьер-министру Борису Джонсону. Он отметил, что правительство «в долгу перед людьми, которые так много пожертвовали в этой пандемии, если честно, в то время как мы подвели их, как это сделал я».

Вечером 25 июня газета The Sun опубликовала снимки поцелуев главного чиновника от здравоохранения со своей помощницей. Статья в таблоиде вышла с заголовком: «Тайный роман Мэтта Хэнкока с помощницей Джиной Коладанджело раскрывается после офисных поцелуев, в то время как бушует коронавирус». Как утверждает газета, он «тайно назначил Коладанджело в Министерство здравоохранения и социальной защиты в качестве советника по шестимесячному контракту в марте прошлого года». Издание не преминуло подчеркнуть, что камеры наблюдения запечатлели парочку целующейся «в лондонском офисе Министерства здравоохранения в рабочее время в прошлом месяце, когда мутировавший штамм начал распространяться». Хэнкок после публикации первым делом извинился за пренебрежение правилами социального дистанцирования. История вызвала серьёзное общественное порицание.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Norge
Странная история - английский министр оказался не геем, вдул в прямом, а не переносном смысле, заявления от потерпевшей не поступало, миллиарды из бюджета на разработку фуфломицина не ушли. Социальная дистанция ровно как в метро в час пик.
Sadava
Ждем попугая старика Кабаева.
264958451
При чем тут работа и его любовница? Он должен с женой разбираться, а не с работы увольняться. Очевидно, просто искал повод свалить с ответственной должности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний