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В Петербурге гидроциклист подбил «Метеор» с пассажирами

Авария на воде произошла в Петербурге 26 июня. Акваторию Финского залива не поделили гидроцикл и теплоход, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Около 19.00 гидроцикл столкнулся с теплоходом «Метеор-171» с семью пассажирами на борту. После удара теплоход продолжил движение.

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«Гидроцикл получил повреждения и в настоящее время ошвартован на базе стоянке судов Центра ГИМС. Пострадавших нет», — уточнили в транспортной прокуратуре.

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Комментарии (3)

mixrju
Гидроциклисты - это просто гоблины! Боюсь их страшно, ибо совершенно непредсказуемы их манёвры. Ещё там воднолыжники есть - тоже страшные ребята.
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