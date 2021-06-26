На проспекте Энергетиков провалился асфальт. Автобусы не хотят царапать брюхо и едут в обход

Общественный транспорт вынужден был изменить маршрут из-за провала в асфальте на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе Петербурга.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организатора перевозок 26 июня, в объезд были направлены автобусы № 82, 123, 131 и 185 — диспетчеру сообщили о том, что в месте ранее проведенных работ на сетях просел асфальт и низкопольные автобусы цепляются за него. Транспорт идёт по Якорной улице, затем сворачивает на проспект Шаумяна, а после выезжает на Энергетиков по Магнитогорской.
Однако чьи работы спровоцировали дыру в асфальте, так и осталось загадкой — «Водоканал», ГУП ТЭК и «Петербурггаз» заявили «Фонтанке», что заявок им не поступало.