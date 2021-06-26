FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

На проспекте Энергетиков провалился асфальт. Автобусы не хотят царапать брюхо и едут в обход

Автобусы сменили маршрут в Красногвардейском районе Петербурга из-за дыры в асфальте

Общественный транспорт вынужден был изменить маршрут из-за провала в асфальте на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организатора перевозок 26 июня, в объезд были направлены автобусы № 82, 123, 131 и 185 — диспетчеру сообщили о том, что в месте ранее проведенных работ на сетях просел асфальт и низкопольные автобусы цепляются за него. Транспорт идёт по Якорной улице, затем сворачивает на проспект Шаумяна, а после выезжает на Энергетиков по Магнитогорской.

Однако чьи работы спровоцировали дыру в асфальте, так и осталось загадкой — «Водоканал», ГУП ТЭК и «Петербурггаз» заявили «Фонтанке», что заявок им не поступало.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний