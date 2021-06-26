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«Единая Россия» единогласно выдвинула Кадырова на пост главы Чечни

Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни партией «Единая Россия» 26 июня 2021 года в Грозном

26 июня в Грозном прошла XXXVI Конференция Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе которой единогласно была выдвинута кандидатура Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Информация об этом опубликована на сайте партии.

Сообщается, что кандидатуру Кадырова поддержали 176 человек. Его конкурентом был депутат Госдумы ФС РФ VII созыва Магомед Селимханов.

Выборы должны состояться 19 сентября, в Единый день голосования.

44-летний Рамзан Кадыров фактически возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года.

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
Да ну, бред какой-то. :))
AlBerkut
Вот гложет меня смутное подозрение... А не следующий ли это президент РФ, после двух пожизненных президентских у нынешнего🤔....
dragvs
Как-будто их кто-то спрашивал
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