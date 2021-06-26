«Единая Россия» единогласно выдвинула Кадырова на пост главы Чечни

26 июня в Грозном прошла XXXVI Конференция Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе которой единогласно была выдвинута кандидатура Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Информация об этом опубликована на сайте партии.



Сообщается, что кандидатуру Кадырова поддержали 176 человек. Его конкурентом был депутат Госдумы ФС РФ VII созыва Магомед Селимханов.

Выборы должны состояться 19 сентября, в Единый день голосования.

44-летний Рамзан Кадыров фактически возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года.