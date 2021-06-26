FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Три миллиарда пообещали в Колумбии за помощь в поимке тех, кто стрелял в вертолёт президента

В Колумбии объявлена награда за информацию, которая поможет задержать злоумышленников, обстрелявших вертолёт с президентом страны и двумя министрами на борту. Об этом 26 июня объявили местные власти.

«Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении», — цитирует ТАСС слова главы минобороны Колумбии Диего Молано, видео выступления которого опубликовано на его странице в Twitter.

Три миллиарда песо — это по текущему курсу 796 тысяч долларов или 57,5 миллиона рублей.

Накануне, 25 июня, неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны и глава МВД Колумбии. Никто не пострадал. Дуке пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками, действующими на территории страны.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

пазузу
а попугая бы я взял..
AlBerkut
Я знаю.
Это Петров и Боширов, инфа 146%!
Эта информация подтверждается, в том числе, и тем фактом, что промазали.
Где мои 3 лярда песо?
😉😎😂😂😂😂😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний