Три миллиарда пообещали в Колумбии за помощь в поимке тех, кто стрелял в вертолёт президента

В Колумбии объявлена награда за информацию, которая поможет задержать злоумышленников, обстрелявших вертолёт с президентом страны и двумя министрами на борту. Об этом 26 июня объявили местные власти.

«Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, позволяющую найти виновных в этом террористическом нападении», — цитирует ТАСС слова главы минобороны Колумбии Диего Молано, видео выступления которого опубликовано на его странице в Twitter.



Три миллиарда песо — это по текущему курсу 796 тысяч долларов или 57,5 миллиона рублей.