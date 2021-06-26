Надувательство в аэропорту не пустило чешскую сборную на матч чемпионата «Евро-2020»

Футболисты Чехии не смогли 26 июня вовремя вылететь в Будапешт, где им завтра предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Неожиданным препятствием выступил трап самолета.

Как рассказал полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал в своем твиттере, самолет, в котором должна была лететь команда, случайно выпустил надувной трап. В результате вылет был перенесен на вечер.

