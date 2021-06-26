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Надувательство в аэропорту не пустило чешскую сборную на матч чемпионата «Евро-2020»

Футбольная команда Чехии не смогла вылететь на матч 1/8 финала

Футболисты Чехии не смогли 26 июня вовремя вылететь в Будапешт, где им завтра предстоит сыграть в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Неожиданным препятствием выступил трап самолета.

Как рассказал полузащитник сборной Чехии и московского «Спартака» Алекс Крал в своем твиттере, самолет, в котором должна была лететь команда, случайно выпустил надувной трап. В результате вылет был перенесен на вечер.

Как обратили внимание в РБК, в сборной Чехии сообщили, что запланированная предматчевая тренировка теперь пройдет в Праге.

Матч между Чехией и Нидерландами пройдет 27 июня на стадионе Будапешта и станет третьей встречей этих команд на европейских первенствах (если не считать времена существования Чехословакии). В прошлый раз сборные играли друг против друга на «Евро-2004», где чехи выиграли 3:2. Предстоящий матч будет судить российский арбитр Сергей Карасев.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Какая удивительная новость! Пожалуй, прочитаю её ещё раз.
263376721
ну прям юмористы, это про "надувательство"
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