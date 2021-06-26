Дочь спикера петербургского парламента подала документы на выборы в ЗакС по Петроградке

Лыбанева собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец. Ей придётся собирать подписи для регистрации.



Сама же она рассказать о своём выдвижении отказалась, предложив задать вопросы пресс-службе администрации района.

С 2013 года Лыбанева занимает должность замглавы районной администрации. До этого она дважды побеждала на выборах в муниципалитете «Чкаловское».

Выборы в Законодательное собрание города назначены на 19 сентября. Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов изберут по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам.