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Дочь спикера петербургского парламента подала документы на выборы в ЗакС по Петроградке

Дочь спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева подала документы в территориальную избирательную комиссию 18 Петроградского района для участия в выборах в Законодательное собрание. Информацию об этом «Фонтанке» 26 июня подтвердили в избирательной комиссии.

Лыбанева собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец. Ей придётся собирать подписи для регистрации.

Сама же она рассказать о своём выдвижении отказалась, предложив задать вопросы пресс-службе администрации района.

С 2013 года Лыбанева занимает должность замглавы районной администрации. До этого она дважды побеждала на выборах в муниципалитете «Чкаловское».

Выборы в Законодательное собрание города назначены на 19 сентября. Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов изберут по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

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А что, нормально. Зарождается феодализм, правящие династии, так сказать. Может и Катерину Третью Владимировну ожидать стоит. А сто могло еще получится при постройке капитализма бывшими членами КПСС?
265939450
Как достало все это кумовство.
Barbos140
Ну папа можно сказать уже депутат госдумы, все логично, такое хозяйство надо же на кого то оставить, стройка такая на Петроградке идет да и ЖКСы тоже на серьезных потоках сидят, да и без этого есть чем заниматься)
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