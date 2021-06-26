В Улан-Удэ с крыши храма сняли пьяного «писающего мальчика»

В Улан-Удэ подросток залез на крышу Свято-Одигитриевского кафедрального собора и справил нужду. Видео разлетелось по социальным сетям. «Писающего мальчика» задержали, пишет издание Znak 26 июня.
По информации «Базы», на территорию собора проникли два человека. Чужаков на крыше заметил охранник, он нажал тревожную кнопку.
«Улан-удэнцы, взобравшиеся на крышу храма, установлены и задержаны сотрудниками МВД Бурятии. 20-летние местные жители, не учащиеся и не работающие, пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, и принесли извинения за свой поступок»,— рассказали в пресс-службе бурятского МВД изданию «Подъём».