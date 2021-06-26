К концу первого летнего месяца кто-то из петербуржцев решил наконец-то расстаться с новогодней ёлкой. Облысевшее деревце заметили во Фрунзенском районе. Фото опубликовано 26 июня.
«На Бухарестской сдался последний герой и наконец вынес елочку на мусорку!» — написали горожане.
«Фонтанка» предлагает выяснить, действительно ли это последний герой. Может быть, у кого-то ещё застоялось на балконе усохшее деревце? Когда вы расстались со своей ёлкой? Присылайте фото и рассказы на почту mail@fontanka.ru.