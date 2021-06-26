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Новый год — всё. Возможно, последняя елочка Петербурга выпустилась вместе с 11-классниками

В конце июня петербуржцы начали выносить из дома новогодние елки

К концу первого летнего месяца кто-то из петербуржцев решил наконец-то расстаться с новогодней ёлкой. Облысевшее деревце заметили во Фрунзенском районе. Фото опубликовано 26 июня.

«На Бухарестской сдался последний герой и наконец вынес елочку на мусорку!» — написали горожане.

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«Фонтанка» предлагает выяснить, действительно ли это последний герой. Может быть, у кого-то ещё застоялось на балконе усохшее деревце? Когда вы расстались со своей ёлкой? Присылайте фото и рассказы на почту mail@fontanka.ru.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266112010
На слове "елочка" в заголовке буквы Ё закончились?
aaignat
Классиками
orlovandrei1986
настоящий мужик - это не тот, кто обещает, а тот кто делает... сказал, что вынесет ёлку, значит вынесет... =) главное не уточнять день, месяц, год, страну, и планету, чтобы нельзя было придраться.... =)
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