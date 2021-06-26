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СК показал кадры из Ивановской области, где в результате кровавых разборок был убит один человек

В Ивановской области, где в результате стрельбы погиб один человек и двое тяжело ранены, задержан один подозреваемый.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розык остальных лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в региональном СК 26 июня.

Конфликт вблизи частного жилого дома по улице Лермонтова города Кохмы Ивановской области произошёл в ночь на 26 июня. По данным следствия, группа лиц поссорилась с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. 30-летнего мужчину убили выстрелами в грудь и живот. В ходе разборки пострадали и его приятели. «Используя огнестрельное оружие и другие предметы», «причинили двум лицам <...> множественные телесные повреждения». Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

СУ СК по Ивановской области

Злоумышленники с места преступления скрылись. Их разыскивают. По факту происшествия возбуждено дело об убийстве, совершённом группой лиц, и групповом покушении на убийство двух лиц.

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Комментарии (7)

dragvs
Ставка на черное? Видимо те самые, которые должны заменить россиян.
Brevnault
Видимо, принимающая сторона попросила прибывших джентльменов предъявить справки о вакцинации и СИЗы. Ну, слово за слово и пошло-поехало. Результат известен.
Ну так, Кохма.
orlovandrei1986
кадры ни о чём... с тем же успехом могли бы не засирать эфир...
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