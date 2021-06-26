В Ивановской области, где в результате стрельбы погиб один человек и двое тяжело ранены, задержан один подозреваемый.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розык остальных лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в региональном СК 26 июня.

Конфликт вблизи частного жилого дома по улице Лермонтова города Кохмы Ивановской области произошёл в ночь на 26 июня. По данным следствия, группа лиц поссорилась с 30-летним мужчиной и его знакомыми, которые пришли к хозяину дома для выяснения отношений. 30-летнего мужчину убили выстрелами в грудь и живот. В ходе разборки пострадали и его приятели. «Используя огнестрельное оружие и другие предметы», «причинили двум лицам <...> множественные телесные повреждения». Пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.