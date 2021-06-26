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Мошенники продолжают выкачивать деньги из петербургских пенсионеров. Больше полумиллиона отдал профессор СПбГУ

Банковские мошенники заставили профессора СПбГУ отдать 600 тысяч рублей

Банковские мошенники продолжают докучать петербургским пенсионерам. В этот раз телефонным менеджерам доверился преподаватель вуза.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, накануне с заявлением в полицию обратился 74-летний профессор СПбГУ. Пенсионер пожаловался на связавшихся с ним по телефону якобы банковских работников. Они предупредили, что со счётом происходят опасные манипуляции, и предложили установить на компьютер программу ANYDESK.EXE, а затем сообщить одноразовые коды, которые придут на мобильный телефон.

Преподаватель выполнил просьбу и потерял 668 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
Повод для экспертов «Диссернета» внимательно присмотреться к его диссертациям.
Wert
Профессор? Дурачок!
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