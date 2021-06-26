Мошенники продолжают выкачивать деньги из петербургских пенсионеров. Больше полумиллиона отдал профессор СПбГУ

Банковские мошенники продолжают докучать петербургским пенсионерам. В этот раз телефонным менеджерам доверился преподаватель вуза.
Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, накануне с заявлением в полицию обратился 74-летний профессор СПбГУ. Пенсионер пожаловался на связавшихся с ним по телефону якобы банковских работников. Они предупредили, что со счётом происходят опасные манипуляции, и предложили установить на компьютер программу ANYDESK.EXE, а затем сообщить одноразовые коды, которые придут на мобильный телефон.
Преподаватель выполнил просьбу и потерял 668 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.