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Ночью в Петербурге тушили отель и квартиру. Погиб человек

Человек погиб в квартирном пожаре в Приморском районе Петербурга в ночь на 26 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС.

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Вызов о возгорании во втором корпусе 24-го дома на Серебристом бульваре поступил около 0:33. В трёшке огонь охватил комнату площадью 16 квадратов. Из соседних квартир вывели 15 человек.

В 01:13 пожар локализовали. В квартире спасатели нашли обгоревшее тело.

Около четырёх часов утра МЧС вызывали на Восстания, 19. Загорелся первый нежилой этаж доходного дома Бадаева, построенного в начале 1900-х. Сейчас в здании находится отель. 49 человек эвакуировали.

К тушению привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава. После того как огонь ликвидировали, постояльцы вернулись в номера.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

© Фонтанка.Ру

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