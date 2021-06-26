Человек погиб в квартирном пожаре в Приморском районе Петербурга в ночь на 26 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе МЧС.

Вызов о возгорании во втором корпусе 24-го дома на Серебристом бульваре поступил около 0:33. В трёшке огонь охватил комнату площадью 16 квадратов. Из соседних квартир вывели 15 человек.

В 01:13 пожар локализовали. В квартире спасатели нашли обгоревшее тело.



Около четырёх часов утра МЧС вызывали на Восстания, 19. Загорелся первый нежилой этаж доходного дома Бадаева, построенного в начале 1900-х. Сейчас в здании находится отель. 49 человек эвакуировали.

