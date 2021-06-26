FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
72.17р86.19р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
25
Печать

Петербуржцы не могут улететь в Крым. Пассажиров попросили из самолета без объяснения причин

Читатели «Фонтанки» сообщают о задержке рейса из Петербурга в Симферополь, который должен был вылететь в 6:30. Онлайн-табло «Пулково» также фиксирует отставание от графика. Но есть и необычные подробности.

«Пассажиров попросили выйти из самолета без объяснения причины, — рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок, Екатерина. — На данный момент срок ожидания вылета с 10:00, потом 10:30, перенесли на 12:30. С представителями авиакомпании не связаться. Вещи не забрать. Дети и взрослые сидят голодные. Подгузники все в чемодане. Полный беспредел!»

В пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что «работают штатно и аэропорт готов к обслуживанию воздушных судов и пассажиров как на прилет, так и на вылет», а «рейс задерживается по технической причине».

Также в пресс-службе Пулково заверили, что «представительство авиакомпании Red Wings в Пулково обеспечивает пассажиров питанием» и «с начала задержки ваучеры на горячее питание выдавали пассажирам дважды».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

Laska77
сейчас посмотрела : посадка и вылет в 14-30. НО!! эти люди купили билеты и летят в Смартавиа -лоукостер, самые дешевые билеты, без питания на борту (отдельная плата)! естественно подгузники сдали в багаж :))), тк у Смарта самые маленькие габариты РКлади, размером с клатч, а если на 1 см превысит , то цена уже как за дополнительный (3500) . Чего ныли, решили сэкономить на билетах и питании в самолете, то и получили. В Аэрофлоте цена на 1500 дороже, зато на борт в РКлади можно много пронести: и питание ребенку и подгузники.
Dpa
Эта эпопея с туристами уже как комедия, Турция, Крым, ковид. Угомонитесь уже хотя бы на годик, снимите лучше дачку на лето, переждите пока все наладится и опять будите летать спокойно на моря)))
Ivan Topor
Да Крым просто переполнен, вот и всё. Счас партия загорелых ближайшим рейсом прилетит - этих туда впустят. Потерпеть немного надо...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний