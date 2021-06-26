Петербуржцы не могут улететь в Крым. Пассажиров попросили из самолета без объяснения причин

«Пассажиров попросили выйти из самолета без объяснения причины, — рассказала «Фонтанке» одна из пассажирок, Екатерина. — На данный момент срок ожидания вылета с 10:00, потом 10:30, перенесли на 12:30. С представителями авиакомпании не связаться. Вещи не забрать. Дети и взрослые сидят голодные. Подгузники все в чемодане. Полный беспредел!»



В пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщили, что «работают штатно и аэропорт готов к обслуживанию воздушных судов и пассажиров как на прилет, так и на вылет», а «рейс задерживается по технической причине».