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«Попробуй разрезать глотку мне». Росгвардия вытащила буйного петербуржца с ножом из троллейбуса

Петербуржец оригинально отреагировал на требование кондуктора оплатить проезд — вынул нож. Следователь отправил его в камеру. С ним не все согласны.

По информации «Фонтанки», ситуация произошла к вечеру 24 июня в троллейбусе на маршруте № 35 возле одной из остановок на проспекте Славы. Кондуктор не поняла отказа пассажира оплатить проезд и попросила его на выход. Тогда он для начала рассказал ей все, что о ней думает, в непечатной манере, а на ее возмущение вынул нож и, как позже будет отмечено в протоколе, закричал, что «разрежет ей глотку».

Мизансцена закончилась заходом в вагон людей в форме, при которых он продолжил нервничать. Как вспомнил один из очевидцев, сотрудник Росгвардии необычным образом его успокоил. Он показал ему на свое оружие и предложил: «Попробуй разрезать глотку мне».

Так в полиции оказался 45-летний Александр, простой автомойщик с парой судимостей в биографии. В следствии Фрунзенского района возбудили уголовное дело по хулиганству, и 25 июня он был задержан на двое суток.

Тем не менее, как журналисту «Фонтанки» подсказали в прокуратуре Петербурга, есть и другой взгляд на эту историю. С формальной точки зрения петербуржец совершил лишь мелкое хулиганство. Он же никого даже не ударил, а появление уголовного преследования в отношении него может быть опротестовано.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

AlBerkut
Дважды судимый похоже настоящий профи по части 'как на ровном месте получить очередной срок' 😂
Ну ладно, как говорится каждому своё 😉😂😂😂
266117345
А вот в Штатах, если бы он на полицейского с ножом наступал, его бы сначала застрелили, а потом было начали расследование - чего, да как.
RemyMartin
Как много тут юристов!
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