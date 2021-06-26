«Попробуй разрезать глотку мне». Росгвардия вытащила буйного петербуржца с ножом из троллейбуса

По информации «Фонтанки», ситуация произошла к вечеру 24 июня в троллейбусе на маршруте № 35 возле одной из остановок на проспекте Славы. Кондуктор не поняла отказа пассажира оплатить проезд и попросила его на выход. Тогда он для начала рассказал ей все, что о ней думает, в непечатной манере, а на ее возмущение вынул нож и, как позже будет отмечено в протоколе, закричал, что «разрежет ей глотку».



Мизансцена закончилась заходом в вагон людей в форме, при которых он продолжил нервничать. Как вспомнил один из очевидцев, сотрудник Росгвардии необычным образом его успокоил. Он показал ему на свое оружие и предложил: «Попробуй разрезать глотку мне».