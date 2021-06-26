«Попробуй разрезать глотку мне». Росгвардия вытащила буйного петербуржца с ножом из троллейбуса

По информации «Фонтанки», ситуация произошла к вечеру 24 июня в троллейбусе на маршруте № 35 возле одной из остановок на проспекте Славы. Кондуктор не поняла отказа пассажира оплатить проезд и попросила его на выход. Тогда он для начала рассказал ей все, что о ней думает, в непечатной манере, а на ее возмущение вынул нож и, как позже будет отмечено в протоколе, закричал, что «разрежет ей глотку».
Мизансцена закончилась заходом в вагон людей в форме, при которых он продолжил нервничать. Как вспомнил один из очевидцев, сотрудник Росгвардии необычным образом его успокоил. Он показал ему на свое оружие и предложил: «Попробуй разрезать глотку мне».
Так в полиции оказался 45-летний Александр, простой автомойщик с парой судимостей в биографии. В следствии Фрунзенского района возбудили уголовное дело по хулиганству, и 25 июня он был задержан на двое суток.
Тем не менее, как журналисту «Фонтанки» подсказали в прокуратуре Петербурга, есть и другой взгляд на эту историю. С формальной точки зрения петербуржец совершил лишь мелкое хулиганство. Он же никого даже не ударил, а появление уголовного преследования в отношении него может быть опротестовано.